Başkan Erdoğan'dan Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi Açılış Programı'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi Açılış Programı'na canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, "Arnavutluk'ta hastanenin 3 ayda tamamlamasını söylemiştik. 3 aydan daha kısa sürede tamamladık. 6 ameliyathanesi, 20 yoğun bakım ünitesi ve 130 servis yatağıyla Arnavut kardeşlerimizin kullanımına hazır hale getirilmiştir. Hastanede 387 sağlık personeli omuz omuza hizmet vereceklerdir. Biz Arnavutluk başta olmak üzere tüm Balkanların barış, istikrar ve kalkınması için çalışıyoruz. Türkiye'yi rakip olarak görenler büyük bir yanılgıya düşüyor." dedi.

Başkan Erdoğan, Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi Açılış Programı'na canlı bağlantı ile katıldı.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Sizlerle biraraya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Türkiye-Arnavutluk ilişkileri her geçen gün gelişiyor. 30 yılı aşkın süredir Arnavutluk'un kalkınmasına her türlü desteği verdik.





Kısa sürede başlattığımız projeyle Arnavut kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermiştir. Konutlarımızı ağustos ayında tamamlayıp sahiplerine teslim etmenin bahtiyarlığını yaşayacağız. Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşlik bağını bir adım daha ileri taşıyarak stratejik ortaklığımızı resmileştirmiştir.





Arnavutluk'ta hastanenin 3 ayda tamamlamasını söylemiştik. 3 aydan daha kısa sürede tamamladık. 6 ameliyathanesi, 20 yoğun bakım ünitesi ve 130 servis yatağıyla Arnavut kardeşlerimizin kullanımına hazır hale getirilmiştir. Hastanede 387 sağlık personeli omuz omuza hizmet vereceklerdir. Biz Arnavutluk başta olmak üzere tüm Balkanların barış, istikrar ve kalkınması için çalışıyoruz. Türkiye'yi rakip olarak görenler büyük bir yanılgıya düşüyor.





Milletim ve şahsım adına ülkelerimiz arasındaki dayanışmanın Fier Dostluk Hastanesi'nin tüm Arnavutluk halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Süratle bir de 'zoom'lamak suretiyle hastane ve çevresini izleyebilirsek çok çok mutlu olurum.

Ameliyathaneleri gördük, hepsi en ileri teknolojiyle donatılmış ameliyathaneler. İnanıyorum ki Arnavutluk'a çok büyük bir zenginlik kazandıracaktır. Türkiye-Arnavutluk ilişkileri çok daha ileri taşıyacaktır.

Bir an önce çevre düzenlemesini de bitirmek suretiyle inanıyorum ki çok daha güzel bir hale gelecektir, kalın sağlıcakla...

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