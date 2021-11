Başkan Erdoğan'dan Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Türk Konseyi'nin 8. zirvesi vesilesiyle medeniyetlerin beşiği İstanbul'da sizleri misafir etmekten bahtiyarlık duyuyorum.

Tarihi kararlara imza atacağımız zirvemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bu belge ufkumuzun sadece üye ülkelerle sınırlı kalmadığını gösterecektir, barış, huzur ve refahı tüm bölgemize yayma arzumuzun tezahürü olacaktır.

Dilde, fikirde, amelde birlikte anlayışıyla bu rakamı yüzde 10'lara taşımalıyız. Ticaret ve karşılıklı yatırımlarımızı sürekli arttırmalıyız. Ticareti kolaylaştırma strateji belgesinin imzalanmasına özellikle önem veriyorum. Transit geçiş belgelerini artık gündemimizden çıkarmalı, geçiş ücretlerini rekabetçi bir düzeye çekmeliyiz. Uluslararası kombine yük taşımacılığı anlaşmasını bir an önce imzalamalıyız. Azerbaycan - Nahçıvan bağlantısı hayati önem arzediyor.

Zirvemizin teması yeşil teknolojiler, dijital çağda akıllı şehirler... Paris İklim Anlaşması'nı onaylayarak iklim değişikliğiyle mücadele konusunda yeni bir dönemin kapılarını açtık. Akıllı şehir çözümlerinin temelini veri odaklı stratejiler oluşturacaktır.

YEŞİL BÜYÜME VURGUSU

Yeşil büyümeye yönelik ortak projelere birlikte imza atmalıyız. Akıllı şehircilik alanında Zengilan'da başlatılan atılım, Budapeşte'deki uygulamalar, Kırgızistan'daki çalışmalar takdire şayandır. Doğal afetlerin sayısının yıkıcı sonuçlarının katlanarak artmasıdır. Yaz aylarında yaşadığımız yangınların söndürülmesinde dayanışma göstren tüm ülkelere teşekkür ediyorum. Türkiye olarak arama-kurtarma konularında ortak hareket etmek üzere Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizması kurulmasını teklif ediyoruz.





KKTC'YE ÇAĞRI

Terör örgütleriyle mücadele de ortak konularımızdan biri olmalıdır. Bu konuda işbirliğimizi artırmalıyız. Aile resmimizin daha da zenginleşmesi için önümüzdeki dönemde KKTC'yi aramızda görmeyi arzu ediyoruz. Kıbrıs Türklerinin maruz bırakıldıkları ecridin hafifletilmesinde desteklerinize güveniyorum.

KARABAĞ ZAFERİ

Sayın Aliyev, dirayetli liderliğinizle Karabağ'daki işgale 44 gün gibi kısa sürede son verilmiştir. Bu tüm türk dünyası için büyük önem taşımaktadır. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü yeniden sağlaması Türk dünyasının birliğini pekiştirmiştir. Karabağ zaferi bölgemizde özlemini duyduğumuz kalıcı barışa giden yolun da önünü açmıştır. Aliyev'e Türk Dünyası Ali Nişanı'nı takdim etmekten derin bahtiyarlık duyuyorum.



ALİYEV: ERDOĞAN YALNIZ OLMADIĞIMIZI GÖSTERDİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de "Bu nişanı aldığım için onu duyuyorum. Bugün bu nişanı almanın yarattığı mutluluğum ayrıca katlanıyor. Çünkü sevgili kardeşim Erdoğan'ın girişimiyle bu nişana layık görüldüm. Türk dünyasının bu liderliğimi bu şekilde kabul ediyor olması, bu nişanın bana layık görülmesinden dolayı hem kendim adına hem de Azeri halkı adına büyük bir onu duyuyorum. İkinci Karabağ savaşında gerçekten çok önemli çabalar sarfettik. Bu nişanı sevgili kardeşim Erdoğan'dan almış olmam ayrıca önemli. Savaşın başından son gününe kadar kendisinin bize gösterdiği desteği her an hissettik. Bu destek bize güç verdi. Sevgili kardeşim Azerbaycan'ın dünyada yalnız olmadığını gösterdi. Bugün sevgili kardeşim Erdoğan'a dönem başkanlığını devrediyorum. eminim ki dayanışmalarımız büyük bir başarıyla dönem başkanlığını Türkiye yürütecektir. Azeri halkı adına sevgili kardeşime bir kez daha teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ortak bir vizyonumuz var. Ortak vizyonun sağlam bir temele oturması gerekiyor. İki senelik dönem başkanlığım süresinde Azerbaycan oalrak Türk konseyini pekiştirmek için elimizden gelen her türlü çabayı sarfettik. Bugün gerçekten tarihi bir zirve yaşıyoruz. Konseyimiz bir kuruluş statüsüne erişmiş oldu. Önümüzde umut verici bir gelecek var. Bu kuruluşun kalbinde tarihten gelen doğal müttefikler sözkonusu. Bunların yanı sıra yeni bir takım tehditler neredeyse her ay karşımıza çıkmakta. Dünyada ileri gelen ülkeler uygun tedbirleri almıyor. Eminim ki konsey olarak biz ülkelerimiz için elimizden geleni yapacağız. NATO'nun ikinci büyük gücüne sahip Türkiye. Bu gücünü de barış için kullanıyor. Bu dönem başkanlığı sırasında tüm hedeflere ulaşılması mümkün olacaktır." dedi.

Aliyev, sözlerine şöyle devam etti:

İkinci Karabağ Savaşı sona erdiğinde bütün çatışmaları sona erdirmiş olduk. Savaşın ilk günlerinden itibaren Ermenistan'ın bize takvim iletmesi gerekir dedim. Bu sözümü tuttum. 44 günün sonunda Ermenistan ateşkes ilan etmiş oldu. Burada 300'den fazla köy ve yerleşim yeri işgalden kurtarıldı. Kendi gözleriyle bizzat gördü ne kadar büyük tahribat yaşandığını. Yeniden inşa süreçleri başlamış durumda. Türkiye'nin desteği sayesinde birçok Türk şirketi buradaki altyapının yeniden inşa edilmesi projesine dahil edildi. Çok kısa süre önce uluslararası havalimanını açtık. 20'den fazla Türk şirketi dahil oldu. Rekor sürede, 8 ayda havalimanının açılışını yaptık. Ermenistan işgal politikasından kendisi zarar görmüş bir devlet olarak topraksal talepleri kendilerinin yararına olmadı.





ZİRVEDEN ÖNE ÇIKANLAR

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin 8. Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu liderler deniz yoluyla geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet'te Türk Konseyi Genel Sekreterliği binasının açılışını, konsey üyesi ülkelerin başkanlarıyla yaptı.





Açılışın ardından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev deniz yoluyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na geldi.

CUMA İÇİN FATİN RÜŞTÜ ZORLU CAMİİ'NE GEÇTİLER

Liderleri taşıyan tekneye sahil güvenlik ekipleri eşlik etti. Liderler, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki karşılama töreni sonrasında, cuma namazı için Fatin Rüştü Zorlu Camii'ne geçti.

GENEL SEKRETERLİK BİNASI AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'ne (Türk Konseyi) üye ülkelerin liderleri ile Türk Konseyi Genel Sekreterliği binasının resmi açılışını gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenecek Türk Konseyi 8. Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan üye ülkelerin devlet başkanları ile açılış töreni için Sultanahmet'teki Türk Konseyi Genel Sekreterliği binasında bir araya geldi.





Bir süre binada sohbet eden Erdoğan ve konuk devlet başkanları, açılış töreni için dışarıya çıktı.

Törende, konseye üye ülkelerin bayrakları göndere çekildikten sonra açılış kurdelesi kesildi. Başkan Erdoğan, günün anısına konuklarından makasları saklamalarını istedi.

Törene, konseyde yer alan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile gözlemci ülke Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban ve gözlemci üye statüsüyle konseye ilk defa katılacak Türkmenistan'ın Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev katıldı.

ERDOĞAN HALICIYLA SOHBET ETTİ

Başkan Erdoğan, açılışın ardından ayrılırken kendisini davet eden halıcıyla bir süre sohbet etti.

Halıcının davetine Erdoğan, "İnşallah bir başka gelişte, bir cumada." diye karşılık verdi. Dükkan sahibinin gösterdiği üzerinde "La ilahe illallah" yazan halının muhteşem bir şey olduğunu belirten Erdoğan, halının Türk işi olup olmadığını sordu. Halının, Burdur işi olduğu belirtildi.

Başkan Erdoğan ve konukları, daha sonra Türk Konseyi 8. Zirvesi'nin düzenleneceği Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na gitmek üzere buradan ayrıldı.

Türk Konseyi Zirvesi! Erdoğan'ın katılımıyla açıldı



"TÜRK KONSEYİ 8. ZİRVESİ" DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI'NDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin 8. Zirvesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilecek.









"Yeşil Teknolojiler ve Dijital Çağda Akıllı Şehirler" temalı zirveye, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile gözlemci ülke Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban katılacak.









Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov da gözlemci üye statüsüyle konseye ilk defa katılan Türkmenistan'ı temsil edecek.





Zirvede, Türk Konseyi'nin isminin 'Türk Devletleri Teşkilatı' olarak değiştirilmesi ve önümüzdeki 20 yıla matuf Vizyon Belgesi'nin kabul edilmesi dahil, teşkilatın işleyişine ve geleceğine dair önemli kararların alınması bekleniyor.









Dönem başkanlığının Azerbaycan'dan Türkiye'ye geçeceği zirvede, işbirliğinin her alanda daha da geliştirilmesine ilişkin konular ele alınacak. Başkan Erdoğan, zirve vesilesiyle ayrıca, mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.





Zirve Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda bulunan Fatin Rüştü Zorlu Camii'nde kılınacak Cuma namazının ardından aile fotoğrafının çekilmesiyle başlayacak.





Akşam saatlerinde zirvenin ardından bir basın toplantısı gerçekleştirilecek.