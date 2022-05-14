Başkan Erdoğan'dan Türk Devletleri Medya toplantısına video mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer 4. Toplantısı'na bir video mesaj gönderdi.

Erdoğan şunları söyledi:

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE HAYATİ ÖNEME SAHİPTİR

"Bugünkü toplantınızda en çok istismar ve ihmal edilen alanlardan biri olan medya konusunda işbirliğimizin daha da gelişmesine katkı sağlayacaktır. Malumunuz Türk dünyası olarak geçen yıl Türk devletleri teşkilatının tesisiyle birlikte aramızdaki dayanışmayı bir üst aşamaya taşıdık. Böylece siyasetten eğitime, ekonomiden güvenlik iş birliğine kadar pek çok alanda yeni dönemin temelini oluşturduk. Türk dünyası 2040 vizyon belgesi ışığında dayanışmamızı farklı sahalara teşmil ederek daha da güçlendirmemiz gerektiğine inanıyorum. Medya ve iletişim konuları, sosyal medya ile dezenformasyonla mücadele siyasi ve sosyal bekamızın temini açısından hayati öneme sahiptir."

KARABAĞ SAVAŞI SADECE SAHADA DEĞİL HER ALANDA VERİLDİ

"Karabağ Savaşı sırasında şahit olduğumuz yalan ve iftira furyası bize hem bu meselenin önemini hatırlatmış hem de güçlerimizi birleştirmemizin ne kadar vazgeçilmez olduğunu göstermiştir. Savaş sadece sahada verilmemiş. Yazılı ve görsel basından sosyal medyaya kadar pek çok mecrada 44 gün boyunca çetin bir mücadele yürütülmüştür. Yaşadığımız acı tecrübeler ışığında artık hepimiz şu gerçeği çok net biçimde görüyoruz. Demokrasilerde 4. kuvvet olarak nitelenen medya, belli güçlerin, belli küresel şirketlerin art niyetli çevrelerin elinde hakikatleri tahrif eden, gerçeğin üstünü örten bir manipülasyon aracına dönüşebilmektedir."

DİJİTAL FAŞİZİM TEHDİT UNSUNU HALİNE GELMİŞTİR

"Dijital faşizm bugün milyarlarca insanın doğru ve tarafsız haber alma hakkını engelleyen bir tehdit unsuru haline gelmiştir. Bilhassa hiçbir otokontrolün, denetimin. Kuralın etik değerlerin olmadığı sosyal medya mecraları tüm toplumlar için ciddi riskler oluşturmaktadır. Yalanın, iftiranın, çarpıtmanın kol gezdiği bu mecralarda hakikati aramak hakikate ulaşmak hakikatin savunucusu olmak çok daha büyük önem kazanmıştır. İletişim konusunu bu bakımdan en az savunma, güvenlik ve sağlık gibi stratejik önemi haiz bir mesele olarak görüyorum. Bu tarz toplantılarla, dezenformasyonla mücadele, bilgi güvenliği, milli bilgi teknolojileri hamlesi ve ortak kültürü önceleyen özellikle film ve dizi projeleri gibi hususlarda aramızdaki işbirliğinin daha da gelişeceğini ümit ediyorum. Bu düşüncelerle Türk Devletleri Teşkilatı, Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer Toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türk dünyasındaki tüm kardeşlerimize mutluluk, refah ve esenlik temenni ediyor, hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla."