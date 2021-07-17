Başkan Erdoğan'dan TÜGVA Doğa Kampı'na katılan gençlere mesaj: Ben de sizlerle beraber fetih rüyaları görüyorum

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul tarafından her yıl düzenlenen Doğa Kampı sona erdi. 23 Haziran - 16 Temmuz tarihleri arasında 6 etapta yapılan kampın kapanış programına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da katıldı. Başkan Erdoğan telefonla kampa bağlanarak gençlere mesaj verdi. Erdoğan, "Ben de sizlerle beraber fetih rüyaları görüyorum" dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul tarafından her yıl düzenlenen Doğa Kampı sona erdi. 23 Haziran - 16 Temmuz tarihleri arasında 6 etapta yapılan kampın kapanış programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da katıldı.

Kampa katılan öğrencilere konuşma yapan Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Başkan Erdoğan da kamp öğrencilerine verdiği mesajda gençleri tebrik ederek, "Ben de sizlerle beraber fetih rüyaları görüyorum" dedi.

Eğitim, spor ve kültür etkinliklerinin yoğun olarak gerçekleştirildiği kampta, bilgi yarışmaları da yapıldı.

Edirne Gökçetepe Tabiat Parkı'nda yapılan kampın kapanış etkinliğine katılan Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Muhteşem bir ortam var burada. Gençler müthiş bir enerji veriyor. Atış yaptım, okçuluk yaptım. Çok da güzeldi bence. Ama macera parkurunda gözüm kaldı. Seneye kabul ederlerse önden başvurumu yapacağım. Gençler kaçıramayın derim" diye konuştu.