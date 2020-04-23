Başkan Erdoğan'dan TBMM'nin açılışının 100. yılı mesajı: Hâkimiyet Bilakayduşart Milletindir

23.04.2020 19:40

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla video mesaj yayınladı. Erdoğan mesajını, "Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin açılışının 100. yılında bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz ki; Hâkimiyet Bilakayduşart Milletindir." ifadeleriyle paylaştı.Hâkimiyet Bilakayduşart Milletindir.'' ifadelerini kullandı.