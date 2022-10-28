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Başkan Erdoğan'dan şehit asker Faim Bozkurt'un babası Nazmi Bozkurt'a taziye telefonu

Başkan Erdoğan'dan şehit asker Faim Bozkurt'un babası Nazmi Bozkurt'a taziye telefonu
28.10.2022 09:07

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanarak hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt'un babası ile telefonda görüştü.

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AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, beraberindeki partililerle şehidin Sason ilçesindeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Özdemir'in telefonundan şehidin babası Nazmi Bozkurt ile görüşmesinde başsağlığı dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin inşallah. Mekânı cennet olsun. Rabb'im cennetinde sizleri şehidimizle buluştursun inşallah." dedi.

Bozkurt da "Çok teşekkür ederim. Hepimizin başı sağ olsun. Vatan sağ olsun. Canımız devletimize fedaya hazırdır." ifadesini kullandı.

Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 26 Ekim'de teröristlerle sağlanan temasta yaralanarak hastaneye sevk edilmiş, müdahaleye rağmen şehit olmuştu.

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