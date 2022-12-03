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Başkan Erdoğan'dan Şanlıurfa'daki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Şanlıurfa'daki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar
03.12.2022 14:54

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Son dakika haberi! Başkan Erdoğan, Şanlıurfa'da 12 milyar liralık yatırımın toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Törenin yapıldığı alanda 110 bin kişinin olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Türkiye artık eski Türkiye değil. Eline vur ekmeğini al, başına vur diz çöktür bir ülke değil. Artık söz sahibi olan bir Türkiye var." dedi. İki ilçeye daha doğal gaz müjdesi veren Erdoğan, "Ceylanpınar ve Akçakale'ye doğal gaz arzına bugün başlıyoruz. Harran ve Halfeti'ye de bu ay içinde doğal gaz vereceğiz." ifadelerini kullandı. Şanlıurfa'ya bir müjde daha veren Erdoğan, "Şanlıurfa'nın verimine verim katmak için yenilenebilir enerji endüstri bölgesi kuruyoruz." dedi. 6'lı masa ve küresel çetenin sömürge bekçileri görevlendirdiği CHP'ye sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Kimse boş hayale kapılmasın, yanlış hesap yapmasın. Kimse güvenliğimizi tehdit edemez, buna izin vermeyiz. Siz Bay Kemal'e onun yanındakilere bakmayın." dedi. Suriye'ye kara harekatı mesajı veren Erdoğan, "30 km'lik güvenlik şeridini mutlaka tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

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