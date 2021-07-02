Başkan Erdoğan'dan Sakarya'daki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar! 1000 yataklı şehir hastanesinin müjdesini verdi

Başkan Erdoğan, Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Akçay Barajı Alternatif İçme Suyu ve Hidroelektrik Santrali, Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde konuştu. Başkan Erdoğan, "Cumhur İttifakı bütün gücüyle yoluna devam ediyor. Ülkemizi ve şehirlerimizi bu hedeflere yaklaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bugün yatırım bedeli 2 milyar 600 milyon lirayı bulan eser ve hizmetin toplu açılışını yapıyoruz." dedi. Erdoğan, "İnşallah çok yakında Sakaryamıza da bin yataklı bir şehir hastanesini kazandırıyoruz. Bu şehir hastanemiz ile birlikte artık Sakaryalı kardeşim Sakarya'nın civarındaki illere gitmeyecek." şeklinde konuştu.