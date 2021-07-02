Başkan Erdoğan'dan Sakarya'da bulunan Tank-Palet Fabrikası’na ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi programlar kapsamında Sakarya’ya geldi. İlk ziyaretini Arifiye ilçesinde bulunan Tank-Palet Fabrikası’na yapan Erdoğan burada cuma namazını kıldıktan sonra işçilerle yemek yiyecek. Tank-Palet fabrikası incelemeleri sonrasında ise Erdoğan’ın Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Akçay Barajı Alternatif İçme Suyu ve Hidroelektrik Santrali, Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine oradan da AK Parti il Danışma Meclisi Toplantısına katılması bekleniyor. Erdoğan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "Önce Arifiye'deki palet fabrikasını ziyaret edeceğiz. Bütün mesele birçok yalanı ve iftirayı, palet fabrikasını Katar'a satılıp satılmadığını gerek orada çalışanlarımıza gerek milletimize oradan anlatma imkanı bulacağız" demişti.