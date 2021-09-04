Haberler Haber Videoları Başkan Erdoğan'dan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Açılış Programı”nda önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Açılış Programı”nda önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Açılış Programı”nda önemli açıklamalar
04.09.2021 15:39
Ana Sayfa 01:11
Baba ve oğlun alkol masasında...
Ana Sayfa 38:01
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Ana Sayfa 00:17
Ivana Sert bikinili halleriyle...
Ana Sayfa 00:57
7 PKK'lı terörist Irak'ta imha...
Ana Sayfa 02:21
CHP-İYİ Parti ittifakında...
Ana Sayfa 00:08
Hande Erçel’den göğüs...
Ana Sayfa 00:34
Demet Özdemir’den kendine...
Ana Sayfa 02:39
Başkan Erdoğan’a Rize’nin...
Ana Sayfa 01:45
Türkiye Avrupa Şampiyonası...
Ana Sayfa 00:58
Sahil Güvenlik helikoperinden...
Ana Sayfa 02:42
Bahçeli’den seçim barajı...
Ana Sayfa 01:19
Masumlar Apartmanı 2. Sezon...

Başkan Erdoğan, Rize’de “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Açılış Programı”nda konuştu.


Başkan Erdoğan, Rize'de "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Açılış Programı"nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Fakültemizin Rize'mize kazandırılmasında katkısı olanlara teşekkür ediyorum. Rize'mizin her meselesini kendi meselemiz olarak görüyoruz. Sel felaketlerindeki zararların telafisi için tüm kurumlarımız ve hayırseverlerimiz seferber oldular. Yıkılan yapıların yerine yapılacak olan 378 konut, 10 dükkan veçay alım merkezi ile ilgili çalışmalar sürüyor.

Amacımız yıl sonuna kadar havalimanımızı tamamlayarak devreye almaktır. Bu havalimanı kentimizin gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır. Havalimanımızdan üniversitemiz azami 30 dakika. Bu da öğrencilerimizin daha çok üniversitemizi tercih etmesini sağlayacaktır.

15 yıl önce kurulan üniversitemizin geldiği nokta iftihar vesilesidir. Üniversitemizi inşallah daha iyi yerlerde göreceğiz. Rize artık dereleri, yaylaları, çayının yanında üniversitesi ile de önemli bir marka haline gelecektir. Bunu siz ve hocalarımız başaracak. Rize'den çok çok farklı bir başarı sesi çıkacak.

Fakülte binamızın hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hocalarımız ve öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum."

Haber Videoları
SON DAKİKA