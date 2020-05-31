Başkan Erdoğan'dan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi paylaşımı!

31.05.2020 14:09

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açılışını bugün yapacağı Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’ hakkında bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "45 gün içinde bitirilmesi sözünü verdiğimiz 1008 yatak kapasiteli Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’ni bugün hizmete açıyoruz. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açılışını bugün yapacağı Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi' hakkında bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "45 gün içinde bitirilmesi sözünü verdiğimiz 1008 yatak kapasiteli Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ni bugün hizmete açıyoruz. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.