Başkan Erdoğan'dan Pınarhisar ve Çakıllı çevre yolları açılışında önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Kırklareli'ndeki Pınarhisar ve Çakıllı çevre yolları Başkan Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı törenle hizmete açıldı. Yaptığı konuşmada Pınarhisar'ın hayatındaki öneminin büyük olduğuna dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Erdoğan'ın hukuk oyunuyla ayağına çelme takanlar 11 yıl süren başbakanlığına 8 yıl süren cumhurbaşkanlığına şahit etmek zorunda kaldı." dedi.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



Rabbimden bu mübarek günleri affımıza, ferahımıza, refahımıza vesile kılmasını niyaz ediyorum. Pınarhisar ve Çakıllı Çevreyollarının hayırlı olmasını diliyorum.

Pınarhisar hayatımdaki en önemli dönüm noktalarından birini yaşadığım ilçedir. Cezaevleri zalimler için hapishane mazlumlar için taş medresedir.

Milli iradenin üzerinde bir güç olmadığını bizi Pınarhisar cezaevine yolcu eden yüzbinler gösterdi.

Recep Tayyip Erdoğan'ın hukuk oyunuyla ayağına çelme takanlar 11 yıl süren başbakanlığına 8 yıl süren cumhurbaşkanlığına şahit etmek zorunda kaldı.



Bu dönemde İstanbul ile birlikte ülkemizin 81 vilayetine hizmet ettik, eser verdik. Sınırlarımız dışına taşan başarılara imza attık.

Herkesin bir hesabı vardı ama onlar bilmiyordu ki en büyük hesap sahibi Allah'tır. Biz Rabbimize ram olduk. Çalıştık, didindik, mücadele ettik ve hamdolsun milletimiz de bize tüm yolları açtı, tüm imkanları sağladı. Pınarhisar Çevreyolu'nun açılışı bize hayatımızdaki işte bu yolları hatırlattı.

Değerli misafirler, hangi görevde bulunursak bulunalım siyasetimiz daima eser ve hizmet siyaseti olmuştur. Kendi ülkesine husumet besleyen, kendi milletinin değerleriyle kavgalı bir kesim, halkımızın bir kısmını yıllardır rejim kaygısından laiklik endişesine kadar bir dizi istismar malzemesiyle korkutmaya çalışıyor.

Onca yıl İstanbul başta olmak üzere pek çok şehrimizde belediyeleri yönettik. Kasım 2002 Seçimleri'nden beri hükümet olarak ülkeyi yönetiyoruz. Bunca yıldır Trakya'nın herhangi bir ilçesindeki, mahallesindeki hangi vatandaşımız meşrebinden ve geleceğinden korku duymasına yol açacak bir durumla karşılaşmıştır? Ama ülkemizde hala milletimizin inancına, kültürüne, tarihine, değerlerine karşı kin duyan, fırsat bulduğu her yerde ve her durumda nefretini kusan bir kesim mevcuttur.





ÇEVRE YOLUNUN ÖZELLİKLERİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kırklareli, Dereköy Sınır Kapısı üzerinden Bulgaristan'a ulaşım sağlaması, Edirne'den İstanbul'a kadar Trakya'yı kat eden otoyol ve devlet yoluna yakınlığıyla lojistik açıdan önemli bir konumda bulunuyor. Bu önemli ulaşım ekseninin Kırklareli'ne katkısını artırmak için kara yolu yatırımları hayata geçiriliyor.

Kırklareli'ni Saray ilçesi üzerinden organize sanayi bölgeleri ve Avrupa Serbest Bölgesi ile Tekirdağ'a bağlayan 71,1 kilometrelik Saray-Kırklareli yolunun 32,1 kilometresi bölünmüş yol, 39 kilometresi de tek yol standardında projelendirildi. 11,5 kilometrelik Kırklareli şehir geçişi geçmiş yıllarda bölünmüş yol olarak tamamlanmıştı.

Proje kapsamında yer alan 7,4 kilometrelik Pınarhisar çevre yolu ile 3 kilometrelik Çakıllı çevre yolu, bugün hizmete açıldı.



YILDA 128,3 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANACAK

Açılışı yapılan kesimlerde 2 alt geçit, 6 hemzemin kavşak, 21 hidrolik sanat yapısı yer alıyor. Böylece, yolun 21,9 kilometrelik kesimi bölünmüş yol seviyesinde tamamlanacak. Kalan kesimlerde ise yapım çalışmaları devam ediyor.

Kırklareli ile Tekirdağ arasındaki ulaşım standardını artırmak amacıyla yapılan projeyle Saray-Vize-Pınarhisar ve Kırklareli güzergahındaki organize sanayi bölgelerinden kaynaklanan ağır taşıt trafiği şehir merkezlerinin dışına alınarak ulaşım rahatlatılacak. İlçe ve köy merkezlerinden geçen sathi kaplamalı mevcut yol yerine yerleşim noktalarında bölünmüş yol kalitesine ulaşılarak, can ve mal güvenliği artırılacak.

Projenin tamamlanmasıyla günlük ortalama trafik miktarı 7 bine yaklaşan yoldaki seyahat süresi 33 dakika kısalacak ve 78 dakikadan 45 dakikaya inecek. Projeyle zamandan 92,8 milyon lira, akaryakıttan 35,5 milyon lira olmak üzere yıllık 128,3 milyon lira tasarruf sağlanacak, karbon emisyon miktarı da 7 bin 275 ton azaltılacak.