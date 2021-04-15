RAMAZAN İMSAKİYE
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Başkan Erdoğan'dan önemli kabul: Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşecek

Başkan Erdoğan'dan önemli kabul: Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşecek
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Ankara’ya geliyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer alacak.


Türkiye Doğu Akdeniz hamlelerini hızlandırdı. Libya heyeti geçtiğimiz gün Ankara'ya çıkarma yaptı. Aynı gün Dendias Libya'daydı. Mısır ile diplomatik temas başladı, Atina da Mısır'ı yakın markaja aldı.

Böyle bir süreçte Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bugün Ankara'ya kritik bir ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dendias'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer alacak.

İki bakan daha sonra ortak görüşme gerçekleştirecek. Doğu Akdeniz, mülteci krizi, Kıbrıs ve Ege'deki sorunlar başta olmak üzere iki ülke arasındaki tüm başlıklar masada olacak.

Görüşmenin ardından, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Yunan Bakan, Beştepe'de iftara da konuk olacak.

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