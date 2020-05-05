Başkan Erdoğan'dan normalleşme açıklaması: "Kurallara uymazsak bedelini ağır öderiz"

05.05.2020 15:01

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüsle mücadele kapsamında normalleşme sürecinde kurallara uymanın altını çizen Erdoğan, "Kurallara uymazsak bedelini ağır öderiz" dedi. Erdoğan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamalarını eleştirenlere de sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Baro ve tabip odalarının seçim usulleri yeniden belirlenecek. DİB Erbaş'a saldırı bu yöndeki çalışmanın aciliyetini gösterdi" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüsle mücadele kapsamında normalleşme sürecinde kurallara uymanın altını çizen Erdoğan, "Kurallara uymazsak bedelini ağır öderiz" dedi. Erdoğan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamalarını eleştirenlere de sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Baro ve tabip odalarının seçim usulleri yeniden belirlenecek. DİB Erbaş'a saldırı bu yöndeki çalışmanın aciliyetini gösterdi" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Rehavete ve karamsarlığa mahal vermeden, ülkemizi bu salgın müsibetinden kurtaracağız. Milletimizin verdiği destek en büyük güç kaynağımızdır. Yanımızda yer alan halkımızdan bir müddet daha bu hassasiyetini sürdürmesini bekliyoruz. Mayıs ayında faaliyetlerine yeniden başlatmaya izin verdiğimiz işletmelerle, insanlarımıza kurallara riayet konusunda güveniyoruz. Aksi halde tedbirleri yeniden sıkılaştırmak zorunda kalabiliriz.

Aynı şekilde yargı reformu strateji belgemizde yer alan henüz kanunlaşmamış olanlarla ilgili hazırlıklarımızı yoğunlaştırmalıyız.



Çok daha büyük atılımlara yönelmek mecburiyetindeyiz. Yaşadığımız süreç gelişmiş diye tabi edilen ülkelerin öyle sandığımız gibi güçlü olmadığını gösterdi.



Türkiye çok daha sağlam bir duruş sergileyerek bu süreci atlatmıştır.



Dışarıdaki düşmanlara ve içerideki gafillere rağmen her alanda yürüttüğümüz istiklal ve istikbal mücadelemizi başarıya ulaştıracağız.