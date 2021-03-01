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Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Türkiye’yi darbe anayasasından kurtarmaya kararlıyız

Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Türkiye’yi darbe anayasasından kurtarmaya kararlıyız
01.03.2021 21:56
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Yeni anayasaya ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Kimse bizimle yürümese bile Cumhur İttifakı olarak yeni ve sivil anayasa metnimizi tamamlayıp milletimizin takdirine sunacağız. Türkiye’yi darbe anayasasından kurtarmaya kararlıyız" dedi.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Yeni anayasaya ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Kimse bizimle yürümese bile Cumhur İttifakı olarak yeni ve sivil anayasa metnimizi tamamlayıp milletimizin takdirine sunacağız. Türkiye’yi darbe anayasasından kurtarmaya kararlıyız" dedi.
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