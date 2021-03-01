Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Türkiye’yi darbe anayasasından kurtarmaya kararlıyız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Yeni anayasaya ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Kimse bizimle yürümese bile Cumhur İttifakı olarak yeni ve sivil anayasa metnimizi tamamlayıp milletimizin takdirine sunacağız. Türkiye’yi darbe anayasasından kurtarmaya kararlıyız" dedi.