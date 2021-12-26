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Başkan Erdoğan'dan Necip Fazıl Ödülleri'nde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Necip Fazıl Ödülleri'nde önemli açıklamalar
26.12.2021 22:16

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2021 Necip Fazıl Ödülleri töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Bu ödülleri 'kendileri dışında kimseye var olma hakkı tanımayan zorbalara karşı açılmış bir bayrak' olarak tanımlayan Başkan Erdoğan, "Üstad vefatının üzerinden geçen 38 yıla rağmen eserleriyle mücadelesiyle asil duruşlarıyla bizlere rehberlik etmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı. İslam medeniyetinin dünyayı güzelleştirmeyi hedeflediğinin altına çizen Erdoğan konuşmasında Ayasofya Camii'ne de yer verdi ve "Elhamdülillah kaderin üstünde kaderi hem gördük hem de yaşadık ve Ayasofya açıldı" dedi.

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