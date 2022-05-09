Başkan Erdoğan'dan MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde MÜSİAD'ın 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve Geleneksel MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Son günlerde yaşanan sığınmacı tartışmalarıyla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Suriye'de savaştan kaçan, bize sığınan kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız, siz ne derseniz deyin." dedi. Denizin üzerinde inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı için müjdeyi veren Erdoğan, "Cumartesi açılışını yapıyoruz." dedi.