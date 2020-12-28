Başkan Erdoğan'dan muhalefet ve yoldaş basınına: Cahilliklerini ifşa edene kadar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından topluma yalan söyleyen muhalefete ve propagandasını yapan yoldaş medyasına karşı dur duraksız cevap verdiklerini belirterek Şeyh Edebali'nin nasihatlerini paylaştı. Erdoğan'ın nasihatin sonunda, "Cahilliklerini ifşa edene kadar kendileriyle muhatap olmaya katlanacağız." sözleriyse dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında açılamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan muhalefete ve propagandasını yapan medyalarının yalanlarına karşı dirayetli olduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Şeyh Edebali'ye atfedilen şu güzel mısralar hissiyatımızı ifade ediyor;

'Cahil ile dost olma, ilim bilmez irfan bilmez söz bilmez üzülürsün. Saygısızla dost olma, usul bilmez adap bilmez sınır bilmez üzülürsün. Açgözlüyle dost olma, ikram bilmez, kural bilmez, doymak bilmez, üzülürsün. Görgüsüzle dost olma, yol bilmez, yordam bilmez, usül bilmez üzülürsün. Kibirliyle dost olma, hal bilmez, ahval bilmez, gönül bilmez üzülürsün. Ukalayla dost olma, çok konuşur, boş konuşur, kem konuşur, üzülürsün. Namertle dost olma, mertlik bilmez, yürek bilmez, dost bilmez üzülürsün.'

Biz bu cahillerle, ukala ve namertlerle dost değiliz. Cahilliklerini ifşa edene kadar kendileriyle muhatap olmaya katlanacağız."