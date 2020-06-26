Başkan Erdoğan'dan ''Meslek lisesi'' açıklaması

26.06.2020 17:26

Son dakika haberleri... Video konferans yöntemiyle gençlerle buluşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Ahmet Can Erdoğan isimli gencin meslek liseleriyle alakalı sorusunu yanıtladı...

Son dakika haberleri... Video konferans yöntemiyle gençlerle buluşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Bu süre içinde maskeydi, dezenfektandı, tulumdu tüm bunlarla ilgili meslek liselerinin sürece vermiş olduğu desteği memnuniyetle karşılıyoruz. Meslek liselerimiz boş durmadılar, bu tür maske, tulum bunları üreterek sürece katkı sağladılar. Bundan sonraki süreçte de meslek liselerimiz kendilerine verilen atölyedeki makinelerde daha değişik ürünleri üretme fırsatını bulacaklardır.

Bu ülkenin tüm çocukları hangi okullarda okurlarsa okusunlar benim evlatlarımdır. İnsan evlatlarını ayırt edebilir mi? Benim için de İmam Hatip'li neyse, meslek liseli de Anadolu Liseli de diğer okullarda okuyan çocuklar da birdir. İmam Hatip meselesini dile getirmemin nedeni 28 Şubat döneminde adeta bu okulları kazımak için girişilen haksız hukuksuz, adaletsiz saldırılara dikkat çekmektir.