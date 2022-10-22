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Başkan Erdoğan'dan Malatya'da 'tek hane' mesajı: Faiz lobileri çökmeye başladı

Başkan Erdoğan'dan Malatya'da 'tek hane' mesajı: Faiz lobileri çökmeye başladı
22.10.2022 19:41

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Malatya'da Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, faiz lobisinin çökmeye başladığını vurguladı. Faizde tek haneye doğru gittiklerini vurgulayan Erdoğan, "Özel sektör bankaları da faizlerini düşürmeye başladı" dedi. Elitlerin faşist, baskıcı, yasakçı tavrına rağmen başörtüsü meselesini çözüme kavuşturduklarını vurgulayan Erdoğan, "Amaçları şov yapmak değilse yolu bellidir, içeriği tuzaklarla dolu yasa teklifiyle zaman çalmayın. Dürüstseniz anayasa değişikliğiyle kalıcı olarka çözelim." diyerek muhalefete çağrı yaptı. İşte Erdoğan'ın o konuşması...

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