Başkan Erdoğan'dan KPSS'nin iptaline ilişkin flaş açıklama: ÖSYM şaibeleri ortadan kaldırarak yoluna devam edecek

Başkan Erdoğan Rusya dönüşü KPSS'nin iptaline ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, "Şimdi dikkat ederseniz, aynı anda hepsi adeta aynı cümlelerle, aynı kelimelerle bunu tanımlamaya çalıştılar. Yani biz orada boşta bulunsak veya boşluğa düşsek bunu seçime kadar satacaklardı. Çünkü gençleri nasıl aldatırız gayreti içerisindeler. Tabii bu tutmadı. " dedi. Erdoğan, "ÖSYM, bundan sonraki süreci, kademeleri de inşallah en güzel surette devam ettirerek, şaibeleri de ortadan kaldırarak yoluna devam edecek." ifadelerini kullandı.