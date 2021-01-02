Haberler Video Haber Videoları Başkan Erdoğan'dan Kömürhan Köprüsü açılış töreninde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Kömürhan Köprüsü açılış töreninde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Kömürhan Köprüsü açılış töreninde önemli açıklamalar
02.01.2021 13:59
Ana Sayfa 00:45
Evli kadınla yasak aşk...
Ana Sayfa 01:38
Uzmanlar uyardı! Büyük tehlike
Ana Sayfa 00:32
Aleyna Tilki'nin yüzü neden...
Ana Sayfa 03:33
Gözünde havai fişek patlayan...
Ana Sayfa 01:15
Ankara'da kan donduran olay: 3...
Ana Sayfa 02:03
Bağ-Kur'lulara emeklilik...
Ana Sayfa 01:09
İşte mutasyonlu virüsün...
Ana Sayfa 05:55
Geceye daga vuran Fatih ve...
Ana Sayfa 02:24
Mutasyon Türkiye'de!
Ana Sayfa 04:42
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 00:08
AKINCI'nın komiser...
Ana Sayfa 04:48
Genç kız kanlar içinde kaldı!

Türkiye’nin bir yüz akı projesi daha hizmete açılıyor. Doğu’nun çelik gerdanlığı Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli 16 ili bağlayacak. Estetik özellikleriyle göz kamaştıran proje sürüş güvenliğinin de garantisi olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle katıldığı Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli'nin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bunlar ülkenin ve milletin faydasına hiçbir adım atmadıkları gibi, atılan hayırlı adımlardan da rahatsız olurlar. Türkiye'nin ekonomi ve yatırımlarda olduğu gibi ilerlemesine tahammül edemezler. Ayasofya'nın ibadete açılmasından başörtüsüne kadar bu habis görüşün yansımalarını görüyoruz. Biz eser siyaseti diyoruz." dedi.


Haber Videoları