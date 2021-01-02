Başkan Erdoğan'dan Kömürhan Köprüsü açılış töreninde önemli açıklamalar

Türkiye’nin bir yüz akı projesi daha hizmete açılıyor. Doğu’nun çelik gerdanlığı Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli 16 ili bağlayacak. Estetik özellikleriyle göz kamaştıran proje sürüş güvenliğinin de garantisi olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle katıldığı Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli'nin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bunlar ülkenin ve milletin faydasına hiçbir adım atmadıkları gibi, atılan hayırlı adımlardan da rahatsız olurlar. Türkiye'nin ekonomi ve yatırımlarda olduğu gibi ilerlemesine tahammül edemezler. Ayasofya'nın ibadete açılmasından başörtüsüne kadar bu habis görüşün yansımalarını görüyoruz. Biz eser siyaseti diyoruz." dedi.