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Başkan Erdoğan'dan KKTC açıklaması: Uçaklarımız kalktığı an Kuzey Kıbrıs'ta

Başkan Erdoğan'dan KKTC açıklaması: Uçaklarımız kalktığı an Kuzey Kıbrıs'ta
07.10.2022 12:25

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Son dakika haberleri... Çekya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin BM'ye sunduğu 1 aylık süre hakkında "Şu anda İHA ve SİHA'larımız oradalar ve bu söylediğiniz yerle ilgili konuda da yine benzer şeyler olabilir. Bunun olması da zaten haktır. Çünkü Kuzey Kıbrıs'ı dört bir yandan, her yönüyle bizim sağlama almamız lazım. Olsa da olmasa da zaten bizim şu anda kendi ana karamızdan uçaklarımız kalktığı anda zaten anında Kuzey Kıbrıs'ta. Herhangi bir sıkıntı orada da söz konusu değil” dedi.

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