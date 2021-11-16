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Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bay Kemal senden hiç bir şey olmaz

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bay Kemal senden hiç bir şey olmaz
16.11.2021 15:26
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Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde katıldığı Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde önemli açıklamalarda bulundu. Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağa HDP'yi kendinden uzaklaştırmamak için tezkereye hayır diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son dönemdeki skandal açıklamalarına sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, ‘’Bay Kemal senden hiç bir şey olmaz. Sen 15 Temmuz gecesi, Atatürk Havalimanı'nda FETÖ'cülerin yönettiği o tankların arasından nasıl kaçtıysan, nasıl oradan Bakırköy Belediyesi'ne gittiysen bugün de aynısın.’’ dedi.

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