Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na flaş Kıbrıs cevabı: ''Bununla sana ekmek çıkmaz, boşuna uğraşma''

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurası'ndan önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nın Kıbrıs konusunda yaptığı açıklamalara cevap verdi. Başkan Erdoğan; ''KKTC Cumhurbaşkanı davet ediyor. Kabul etmiyorlar. Yine beni eleştirmeye kalkıyorlar. Bununla sana ekmek çıkmaz. Senin Kuzey Kıbrıs aşkın var mı? Kapalı Maraş'ı açmak tezini savunmak var mı yok... Aynı şeyleri Suriye, Libya, Azerbaycan'da yapmadı mı?''. dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurası'ndan önemli açıklamalarda bulundu.

En küçük fikirleri olmadığını en iyi sizler biliyorsunuz. Daha Kıbrıs meselesinin ne olduğunu Maraş'ın açılmasının ne anlama geldiğini bilmeyen orada Türkiye Cumhurbaşkanı'nın başkanlığının verdiği görüntünün diplomatik mesajını anlamamış birine ekonomiyi izah etmek mümkün değildir.



CHP'YE KAPALI MARAŞ TEPKİSİ

KKTC Cumhurbaşkanı davet ediyor. Kabul etmiyorlar. Yine beni eleştirmeye kalkıyorlar. Bununla sana ekmek çıkmaz. Senin Kuzey Kıbrıs aşkın var mı? Kapalı Maraş'ı açmak tezini savunmak var mı yok... Aynı şeyleri Suriye, Libya, Azerbaycan'da yapmadı mı?

Yaptı... Kendisine ait doğru yanlış hiçbir projesi olmayan, senaryoların tetikçiliğini yapmak dışında işi olmayanların ekonomi hakkında ahkam kesmesi gülünçtür. Azıcık samimiyet görsek konuşuruz. Milletimize saygımızdan dolayı proje siyasetlerle, yalanları iftiraları önlerine koyulsa da yüzleri kızarmayanlarla işimiz olmaz. Bizim muhatabımız milletimizdir.

Her husus gibi ekonomi, sanayi, ticaret gönül işidir. Biz kendisi de esnaflıktan gelen bir siyasetçi olarak esnafımızla, sanatkarımızla bir arada olduk. TOBB Genel Kurulları ve şuralarına katılmaya önem verdik. Yerli otomobil için babayiğit arandığında sizler talip oldunuz.

Adım adım Türkiye'nin projesini hayata geçirdiniz. İnşallah bu güzel projeyi yine sizlerle neticeye ulaştıracağız. Aynı şekilde şehit Başbakan Adnan Menderes'in acı hatırası sebebiyle Yaslı Ada'ya çıkan Yassı Ada'yı sizlerle Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirdik. Tabii Covid sebebiyle iş dünyasında da farklı bir dönem geçiriyoruz. TOBB'un bu yılki genel kurulu ertelendi. Biz de video konferansla bir araya gelmek istedik.

Covid19'a yakalanan arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Bu da geçer yahu diyoruz. İnşallah bu da geçecek. 81 il ve 160 ilçemizde iş dünyamızın nabzını TOBB'un güzel şekilde yansıttığına inanıyorum.