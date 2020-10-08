Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Biz Rükû'da Allah'ın huzurunda eğiliriz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından "Kısa bir hatırlatma..." ifadeleriyle bir video paylaştı. Başkan Erdoğan'ın paylaşımında "Biz Rükû'da Allah'ın huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz bu böyle bilinsin" ifadeleri dikkat çekti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan 'kısa hatırlatma' notuyla yaptığı: "Biz Rükû'da Allah'ın huzurunda eğiliriz. başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz bu böyle bilinsin" ifadelerinin yer aldığı bir video paylaştı.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımı aynı zamanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçek dışı iddialarına da bir yanıt oldu.

İŞTE KILIÇDAROĞLU'NUN İFTİRA ATTIĞI KARE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt ve Katar'a ziyaret gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın Katar ziyaretinde çekilmiş bir fotoğraf üzerinden 'Başkan Erdoğan Katar Emiri Temim'in önünde eğiliyor' iddiasını ortaya attı.

AK PARTİ'DEN GÖRÜNTÜLÜ YANIT

Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Sözcü Çelik,"Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanımızı eleştirmek adına yalan siyasetine bir kez daha başvurmasını kınıyoruz. Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına karşı siyasi husumet içindedir. Türkiye karşıtı bir siyasettir bu" eleştirisinde bulundu.