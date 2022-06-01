Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çeşitli sorular sordu ve "2023'te yüreğin yetip aday olacak mısın?" sorusunu sordu.

Erdoğan, "Buradan Kılıçdaroğlu'na ve milletime sesleniyorum. Birkaç soru sormak istiyorum. Yuvarlak sözlerle değil kesin cevap vermesini bekliyorum. Bu delikanlılığı yaparsa siyaseten ve tıbben muhatap almaya başlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın sorularından bazıları şu şekilde:

1- PKK'dan YPG'ye, tüm terör örgütlerini, en şiddetli şekilde lanetliyor mu, lanetlemiyor mu?

2- Türkiye'nin PKK ve YPG'ye karşı yürüttüğü sınırötesi harekatlarını destekliyor mu desteklemiyor mu?

3- İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelği konsunda kendi devletinin izlediği politikaların yanında mı değl mi?

4- Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'de verdiği milli mücadelede ülkesinin safında mı, karşımızdakilerin safında mı?

5- Dünyanın salgın ve savaş sebebiyle yaşadığı krizin ülkemize etkileri karşısında mücadelemize en azından ilkesel olarak destek veriyor mu, vermiyor mu?

6- Siyaseti ülkenin ve milletin ali çıkarları üzerinde yürütmeye var mı yok mu?

7- Siyasi stratejilerni yabancı ülke temsilcilerine onaylatmak yerine ülke kamuoyuyla belilrmeye yönelecek mi?

8- 1000 yıldır kanlarımızla sulayarak ebedi vatanımızda tüm değerleri, sembolleriyle asil bir devletin evladı gibi hareket etmeyi kabul ediyor mu?

9- Partisi içinde her türlü terör örgütü destekçisini, hırsızı, tacizciyi tasviye etmeyi düşünüyor mu?

10- 2023'te yüreği yetip cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı?

Bu soruları uzatmak mümkün. Bunlara vereceği cevaplara razıyız.