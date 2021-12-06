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Başkan Erdoğan'dan Katar ziyareti öncesi flaş asgari ücret açıklaması: İşçimizi zora sokmayacağız

Başkan Erdoğan'dan Katar ziyareti öncesi flaş asgari ücret açıklaması: İşçimizi zora sokmayacağız
06.12.2021 12:26 - Son Güncelleme: 06.12.2021 12:30
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin davetiyle, iki ülke arasındaki Yüksek Stratejik Komite'nin Yedinci Toplantısı'na katılmak üzere Katar'a gidiyor. Başkan Erdoğan, Katar'a hareketi öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefetin yatırım yapanlara yönelik tehdidine tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Biz son 19 yılda olduğu gibi gelecekte de sermaye mandacılarına rağmen ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz." dedi. Asgari ücretle ilgili konuşan, "Daha önce de söylediğim gibi, biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız." ifadelerini kullandı. GKRY'deki alçak saldırıya tepki gösteren Erdoğan, "Bu olay karşılıksız kalmayacak. Bedelini ağır olarak ödersiniz." dedi.

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