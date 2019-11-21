Başkan Erdoğan'dan "Kasım ayında fidan mı dikilir" diyen CHP'lilere: Herkesin ufku denizi kadardır 21.11.2019 17:10

Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'nda konuştu. Erdoğan, 11 milyon ağaç seferberliğine gölge düşürmek isteyen isimleri hedef alarak "Kasım ayında fidan mı dikilir diye yaptığımız işe çamur atmaya kalktılar. Cehaletleri ortaya çıkınca da milletten özür dilemek yerine bu sefer de 11 milyon fidanın 9 milyonu kurur diye işi pişkinliğe vurdular. Bunların yarına dair hiçbir hayalleri yok. Milletimiz bu olup bitenlerin hepsini hafızasına kaydediyor." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'nda önemli açıklamalarda bulundu. Çiftçilere birçok müjde veren Başkan Erdoğan, "Geleceğe Nefes" kampanyasıyla dikilen 11 milyon fidanı hedef alan isimlere yüklendi.