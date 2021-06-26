Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul projesinde 'Bize sorulmadı' diyenlere net yanıt

Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden olan Kanal İstanbul'un ilk köprüsü için temel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla atıldı. Başkan Erdoğan törende yaptığı konuşmada Kanal İstanbul projesinde 'Bize sorulmadı' diyenlere ithafen ''Unutmayın, kime sorulması gerekiyorsa onlara sorulmuş ve yola böyle çıkılmıştır. Ya siz zaten bu ülkede bugüne kadar dikili ağacınız yok. Bu ülkede sizler Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık. Kanal İstanbul için nasıl çıldırıyorsanız orada da öyle çıldırdınız.'' dedi.