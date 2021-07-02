Haberler Video Haber Videoları Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması
02.07.2021 21:06
Ana Sayfa 01:01
Manken Didem Soydan’dan çok...
Ana Sayfa 00:24
Ece Seçkin’den baş döndürecek...
Ana Sayfa 03:54
Bakan Koca Sakarya'da toplu...
Ana Sayfa 03:19
Milli tren raylara indi
Ana Sayfa 00:33
Çukur bitmedi gümbür gümbür...
Ana Sayfa 00:50
Bergüzar Korel’den dikkat...
Ana Sayfa 00:37
Köpeğin ağzında insan uzvu! 2...
Ana Sayfa 00:49
Gözden uzak tuttuğu eşi...
Ana Sayfa 05:17
Taksiciler sopalarla...
Ana Sayfa 04:22
Faizsiz konut şirketlerine...
Ana Sayfa 01:46
'HDP ittifakta' diyemediğimiz...
Ana Sayfa 02:25
Çocuğunun üzerinden arabayla...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen söyleşide, doktora öğrencisi gençlerin sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, Boğaz'da yaşanan kazaları örnek gösterirken, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğine de değindi. Başkan Erdoğan "Boğazı gemi geçişlerine kapatamayacağımıza göre artan trafiği karşılamak için elimizde tek imkan vardı. O da Kanal İstanbul" ifadelerini kullandı. Böylesine önemli bir projenin muhalefetin insafına bırakalamayacağına dikkat çeken Erdoğan, çevre tehdidi ve Boğaz'da yaşanan kazalardan kurtulmayı bu projeyi dünyada parmakla gösterilecek bir proje olacağını belirtti. Muhalefetin yaklaşımının ise çirkin olduğunu ifade eden Erdoğan, "Yaklaşım tarzları çok çok çirkin, biz bunlara eyvallah edersek hiçbir şey yapamayız" dedi.


Haber Videoları