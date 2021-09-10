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Başkan Erdoğan’dan Kahramanmaraş’ta önemli açıklamalar…

Başkan Erdoğan’dan Kahramanmaraş’ta önemli açıklamalar…
10.09.2021 18:14
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş'ta Milli İrade Meydanı'ndaki Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Büyümede rekor üzerine rekor kırıyoruz. Yıllık ihracatımız 207 milyar doları geride bıraktı. İstihdamda salgın öncesinin üzerinde bir seviyeye geldik. Merkez Bankası rezervlerimiz 118 milyar doları buldu. Bay Kemal ne diyordu: 128 milyar dolara nerede! Bunu sorup duruyordu. Dikkat ederseniz artık hiç sesleri çıkmıyor. Bunlar akşam yalan sabah yalan. Zaten bunlar yalan terörü estirdiler. Artık ağızlarını açacak halleri kalmadı. İnşallah enflasyonu da en kısa sürede kontrol altına alarak, fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz. Fırsatçılarla mücadele ederek milletimizin refah seviyesini daha da yukarı taşıyacağız. " dedi.


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