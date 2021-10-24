Başkan Erdoğan'dan ''Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda'' buluşmasında önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir ziyaretinde ''Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda'' buluşmasını gerçekleştirmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın “Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda” buluşması ilk kez ekranlara geldi. Erdoğan, Türkiye'de kadınların özellikle eğitim, üretim, istihdam, siyaset ve sosyal hayatta en fazla ilerleme kaydettikleri dönemin, kendi dönemleri olduğunu belirterek, "Her kesimden kadınımızın potansiyelini, kendisi, ailesi, şehri ve ülkesi için hayata geçirebilmesini sağlayacak altyapıyı biz kurduk, imkanları sağladık, engelleri ortadan kaldırdık. Özellikle kadınlarımızın, eğitim ve üretim alanında katettikleri mesafe gerçekten tarihi bir başarının ifadesidir." ifadelerini kullandı. Kadına karşı şiddete "sıfır tolerans" dediklerini ve bu sorunla yıllardır topyekûn bir mücadele içerisinde olduklarını belirten Erdoğan girişimci kadınlara da müjdeyi verdi.