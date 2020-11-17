Başkan Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısının ardından kamera karşısına geçti. Başkan Erdoğan, KKTC'den İzmir depremine, koronavirüs vaka sayılarından yeni alınan tedbirlere kadar canlı yayında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak" dedi. Başkan Erdoğan, "Alışveriş yerleri, berberler, restoranlar saat 10.00 ile 20.00 arası açık kalacak. Sinemalar yıl sonuna kadar kapalı kalacak." ifadelerini kullandı.