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Başkan Erdoğan’dan Kabine sonrası açıkladı: Türkiye'nin yeni bir anayasayı çalışmasının vakti gelmiştir

Başkan Erdoğan’dan Kabine sonrası açıkladı: Türkiye'nin yeni bir anayasayı çalışmasının vakti gelmiştir
01.02.2021 20:57
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından kamera karşısına geçen Başkan Erdoğan, yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi duyurdu. Hukuki ve ekonomik reform paketlerinin hazırlıklarının belirli bir aşamaya geldiğini ifade eden Erdoğan yeni anayasa mesajı verdi. Erdoğan, "Türkiye'nin yeni bir anayasayı çalışmasının vakti gelmiştir. Önümüzdeki yeni dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz." dedi. Erdoğan ayrıca gıda fiyatlarında fahiş fiyat artışı yapan fırsatçılara da sert tepki gösterdi.


Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından kamera karşısına geçen Başkan Erdoğan, yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi duyurdu. Hukuki ve ekonomik reform paketlerinin hazırlıklarının belirli bir aşamaya geldiğini ifade eden Erdoğan yeni anayasa mesajı verdi. Erdoğan, "Türkiye'nin yeni bir anayasayı çalışmasının vakti gelmiştir. Önümüzdeki yeni dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz." dedi. Erdoğan ayrıca gıda fiyatlarında fahiş fiyat artışı yapan fırsatçılara da sert tepki gösterdi.
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