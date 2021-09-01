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Başkan Erdoğan’dan Jandarma ve Sahil Güvenlik mezuniyet töreninde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan’dan Jandarma ve Sahil Güvenlik mezuniyet töreninde önemli açıklamalar
01.09.2021 21:36
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. "Terörle mücadelede kimsenin icazetini aramıyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yurt içinde ve dışında bölücü terör örgütünü kıpırdayamaz hale getirdik. Artık teröristleri ininde bulup imha ediyoruz." ifadelerini kullandı. Ekonomiye yönelik de mesaj veren Erdoğan, "Bugün açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamı Türk ekonomisinin dinamizmini, üretim gücünü ve dayanıklılığını bir kez daha ispat etmiştir." ifadelerini kullandı.


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