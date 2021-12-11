Başkan Erdoğan'dan Interpol toplantısında FETÖ mesajı: Elebaşlarını iade edin!

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen INTERPOL 89. Genel Kurul Toplantısı'na bir video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan, "Bazı batılı ülkelerin ve uluslararası kuruluşların doğrudan İNTERPOL’e müdahale eder nitelikte çalışmalarını tasvip etmiyoruz. İNTERPOL’un üye ülkelerin bakış açısına göre tavır almadan, koşulsuz bir şekilde terörle mücadeleye destek vermesi önemlidir." şeklinde konuştu. Erdoğan, "Bilhassa FETÖ’cü firarilerle bölücü örgüt elebaşlarının ülkemize iadesi hususunda güçlü dayanışma bekliyoruz." ifadelerini kullandı.