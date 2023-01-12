Başkan Erdoğan'dan Hedef 2053 Net Sıfır Emisyon Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Hedef 2053 Net Sıfır Emisyon "AR-GE ve Yenilik Atılımı" Koordinasyon Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Türkiye Yüzyılı'na attığımız adımlar ile güçlü bir giriş yapıyoruz.

Artık 20 yıl önceki hedeflerimize ulaşmakla kalmadık, çoğu alanda geçtik. Savunma sanayii bunun en büyük örneğidir.

Kaynaklarımızı etkin kullanarak AR-GE maliyetlerini destekleyerek sıfır emisyon yolunda devam edeceğiz.

Türkiye Yüzyılı, sıradan bir siyasal söylem olmaktan öte milletimizin asırlık hayallerinin sembolüdür.

Kavramları kendi değer dünyalarına göre tanımlayanların, kuralları koyanların ve gerektiğinde değiştirenlerin, velhasıl küresel yönetim ve ekonomi sistemini kontrol edenlerin kendileri dışında herkes gibi bize karşı da uyguladığı çifte standartlar hiçbirimizin moralini bozmasın.

Sadece bilimin, üretimin, teknolojinin pazarıydık. Bugün önde gelen merkezlerden biri haline geldik. İnşallah yarın tüm bunların kaynağı konumuna geleceğiz. İşte o zaman emin olun, biz böyle davranmayacağız. Elimizdeki tüm kaynakları tüm insanlığın hizmetine sunan bir anlayışla hareket edeceğiz. Salgın döneminde yaptıklarımızla, Rusya-Ukrayna savaşına karşı tutumumuzla ve tahıl koridoru başta olmak üzere gerçekleşmesini sağladığımız olumlu gelişmelerle bunu ispatladık