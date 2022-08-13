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Başkan Erdoğan'dan Hacı Bektaş Veli'yi anma programında önemli mesajlar! Cemevleri için iki bakanlık devrede

Başkan Erdoğan'dan Hacı Bektaş Veli'yi anma programında önemli mesajlar! Cemevleri için iki bakanlık devrede
13.08.2022 21:41

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli’nin Hakk’a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı'na katıldı. Erdoğan, "Anadolu'daki varlığımızı hazmedemeyenlerin ayrılık tohumları ekerek vatanımız parçalama niyetleri bugün de vardır. Birliğimizi beraberliğimiz güçlendirme yönünde attığımız adımlara tahammül edemeyenlerin sufleyi nerden aldıklarını gayet iyi biliyoruz. Pek çok oyunun ve provokasyonun örneklerini her gün takip ediyoruz. Birliğimiz daha sıkı sahip çıkarak bu oyunu hep birlikte bozacağız." ifadelerini kullandı. Cemevlerinin taleplerinin belirlendiğini bildiren Başkan Erdoğan, "Tüm cemevlerinin talepleri için iki bakanlık çalışıyor." dedi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı'na katıldı. Erdoğan, "Anadolu'daki varlığımızı hazmedemeyenlerin ayrılık tohumları ekerek vatanımız parçalama niyetleri bugün de vardır. Birliğimizi beraberliğimiz güçlendirme yönünde attığımız adımlara tahammül edemeyenlerin sufleyi nerden aldıklarını gayet iyi biliyoruz. Pek çok oyunun ve provokasyonun örneklerini her gün takip ediyoruz. Birliğimiz daha sıkı sahip çıkarak bu oyunu hep birlikte bozacağız." ifadelerini kullandı. Cemevlerinin taleplerinin belirlendiğini bildiren Başkan Erdoğan, "Tüm cemevlerinin talepleri için iki bakanlık çalışıyor." dedi.
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