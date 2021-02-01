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Başkan Erdoğan'dan gıda fırsatçılarına tepki: Üç beş açgözlü tüccarın milletimize ekmeğini ve aşını zehir etmesine izin veremeyiz

Başkan Erdoğan'dan gıda fırsatçılarına tepki: Üç beş açgözlü tüccarın milletimize ekmeğini ve aşını zehir etmesine izin veremeyiz
01.02.2021 20:54
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Gıda fiyatlarındaki artış hakkında mesaj veren Erdoğan, "Üç beş açgözlü tüccarın milletimize ekmeğini ve aşını zehir etmesine izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Gıda fiyatlarındaki artış hakkında mesaj veren Erdoğan, "Üç beş açgözlü tüccarın milletimize ekmeğini ve aşını zehir etmesine izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.
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