Başkan Erdoğan'dan Gençlik Merkezi müjdesi: 24 saat açık olacak

Başkan Erdoğan Adana'da gençlerle buluştu. Gençlik merkezleri ile kütüphanelerin çalışma saatlerinin değiştirilmesini isteyen ve annesinin yemek davetini ileten Selen Canan Kerti isimli gence cevap veren Erdoğan, "Bu akşam ne oldu biliyor musunuz? Meryem hanım dedi ki, 'ben size teklife bulunacaktım, annem güzel yemekler hazırladı, bizim eve yemeğe gitsek' dedi. Hocam sen iş bitti artık, biz programlara gidiyoruz, sen de yemekten bahsediyorsun dedim. Valide hanımın da güzel marifetleri varmış. Onu artık bir başka gelişte. Ankara'da Millet kütüphanemiz 24 saat açık. Gençlik merkezilerimizin bizim planımızda 24 saat açık olması vardır. Bunu döner dönmez arkadaşlarımla konuşacağım. Onları da 24 saat açık hale getiririz" dedi.