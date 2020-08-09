Başkan Erdoğan'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması!

09.08.2020 18:32

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de açılacak olan TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi'ne geldi. Alanda bulunan ve TÜBİTAK desteği ile üretilen yüzde yüz yerli dünyanın ilk elektrikli ve 7 ton kapasiteli ekskalatörü inceledi. Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Türkiye'nin adını bilim olimpiyatlarında daha ileriye taşıyacak TÜBİTAK fen lisemiz inşallah 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlayacak." ifadelerini kullandı. Öte yandan ekonomik olarak Türkiye'yi dünyanın liderleri arasına sokmak için çalışıldığını belirten Erdoğan koronavirüs aşı çalışmaları için "Yerli aşı geliştirme arasında ABD ve Çin'in ardından 3. sırada yer alıyoruz. Aşı çalışmalarında hayvan deneyleri başarıyla tamamlandı. Biri insan deneyi aşamasına geldi" dedi.

TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi açılışında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 aşı ve ilaç çalışmaları ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

8 FARKLI AŞI 10 FARKLI İLAÇ PROJESİ

Aşı ve ilaç geliştirme projelerimizde de önemli mesafe kat ediyoruz. Yerli aşı geliştiren ülkeler arasında ABD ve Çin'in ardından üçüncü sırada yer alıyoruz. TÜBİTAK öncülüğünde oluşturulan 8 farklı aşı 10 farklı ilaç projesi yürütülüyor. Hamdolsun aşı çalışmalarımızda iki aşı adayları hayvan deneyimlerini başarılı şekilde tamamladı. Hatta bunlardan birisi etik kurulu onayını alarak insanlar üzerinde klinik çalışmalar safhasına geldi. Aşının yanı sıra ilaç geliştirme faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor.

Gerek aşı ve ilaç çalışmalarını yürüten bilim adamlarına ve sorumluluk üstlenen kuruluşlarımıza gereken desteği veriyoruz vereceğiz. Büyük deney hayvanları olmak üzere bir merkez kuruyoruz. Birlikte çalışma ve üretme kültürünü bunsan sonraki projelerde de sürdürmüş olacağız.