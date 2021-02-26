Başkan Erdoğan'dan flaş Galataport ve AKM açıklaması!

Bakan Recep Tayyip Erdoğan, Atlas Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. "Artık bu sinemada gala ve promiyer gösterimleri dahil sinema sanatının en nadide eserleri seyircisiyle buluşabilecek. Tarihi geçmişi, modern altyapısı ile Atlas sinemamız aynı zamanda yaşayan müze olacak." dedi. Erdoğan, AKM ve Galataport'un açılışları için de tarih verdi.