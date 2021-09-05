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Başkan Erdoğan'dan 'Filenin Sultanları'na tebrik telefonu

Başkan Erdoğan'dan 'Filenin Sultanları'na tebrik telefonu
05.09.2021 00:33
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2021 CEV Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, bronz madalyanın sahibi oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Filenin Sultanlarını telefon açarak tebrik etti. Takım kaptanı Eda Erdem Dündar ile konuşan Başkan Erdoğan, "Tebrik ediyorum. Üzülmeye gerek yok. Gönlümüz birincilikle dönmekti, olmadı ama üçüncülük de en az onun kadar önemli bir başarı. Ortaya koyduğunuz performans her türlü takdirin üstünde." ifadelerini kullandı.


2021 CEV Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, bronz madalyanın sahibi oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Filenin Sultanlarını telefon açarak tebrik etti. Takım kaptanı Eda Erdem Dündar ile konuşan Başkan Erdoğan, "Tebrik ediyorum. Üzülmeye gerek yok. Gönlümüz birincilikle dönmekti, olmadı ama üçüncülük de en az onun kadar önemli bir başarı. Ortaya koyduğunuz performans her türlü takdirin üstünde." ifadelerini kullandı.

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