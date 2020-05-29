Başkan Erdoğan, İstanbul Fethi'nin 567. yıldönümü sebebiyle düzenlenen Okçular Vakfı Fetih Kupası ödül töreninde konuştu. Erdoğan, "Kökleri ile bağı kopmuş bir ağaç nasıl ayakta kalamazsa kültüründen habersiz bir neslin de hayata tutunması mümkün değildir." dedi
Başkan Erdoğan'dan 'Fetih' mesajı: Kültüründen habersiz bir neslin hayata tutunması mümkün değildir
29.05.2020 22:31
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