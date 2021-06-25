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Başkan Erdoğan’dan erken seçim açıklaması: Erken seçimin tarihi belli, boşuna çabalamayın

Başkan Erdoğan’dan erken seçim açıklaması: Erken seçimin tarihi belli, boşuna çabalamayın
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu. Muhalefetin sık sık dile getirdiği erken seçim çağrılarına Başkan Erdoğan, yanıt verdi. Erdoğan, ‘’ Seçimin tarihi belli: Haziran 2023. Boşuna çabalamayın…’’ dedi.


ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI: BOŞUNA UĞRAŞMAYIN
Hayatları yalan, yatıyorlar kalkıyorlar ne diyorlar erken seçim, nereden çıktı bu ya? Seçimin tarihi belli: Haziran 2023. Boşuna çabalamayın... Gençler şunu unutmayın; 20 yıl öncesinin Türkiye'si ile veya Hatay'ı ile bugünün Hatay'ı karşılaştırdığınızda, bugünkü gençler bilmez. Onlara anlatacaksınız. Z kuşağı falan diyorlar ya bunlara anlatacaksınız, bilmezler. Onlara bunları hatırlatacaksınız.

2023 seçimlerine kadar her çalışmayı bu anlayışla yürüteceğiz. Ülkemizle ilgili heveslerini saklama gereği, özellikle sağlık, bunların hayatında böyle bir şey var mı? Bu zatın SSK'nın başında olduğu zamanlar Savaş Ay'ın programındaki Bay Kemal'in programını tüm teşkilata izletin, görsünler. Gençler bunu bilsinler. Şimdiyse hastanelerimiz nasıl, bunu da görsünler. Bakın şu anda sevgili kardeşlerim, dünyanın değişik yerlerinde Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri aşı var ya, bu aşıyı ücretli yaptırıyor biliyor musunuz? Ücret alıyor, ücret. İngiltere'de 100 sterlin gibi rakamla ücret alınıyor. Bizde böyle bir şey yok... AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak milletin gücünü cümle aleme göstermemiz şarttır. Sizlere güveniyorum.

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