Başkan Erdoğan'dan “EPDK Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Enerji Santrallerinin Açılış Töreni”nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "EPDK Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Enerji Santrallerinin Açılış Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu anlamlı törende sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. EPDK enerji piyasalarının düzenlenmesindeki uygulamalarla uluslararası bir yapıya dönüşmüştür.

EPDK yeni hizmet binasının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. EPDK'nın yeni binasının ev sahipliği yaptığı kurumu temsil eden bir mimariye sahip olduğunu görüyoruz.

İnsan odaklı yatay mimari ile yapılan binamızın çatısının tamamı güneş enerjisi ve su ısıtma panelleri ile kaplı. Modern çalışma alanlarının yanı sıra kreşten, mescite kapalı otoparka kadar her türlü ihtiyaç düşünüldü.

Özel sektörümüzün Adıyaman, Balıkesir, Bingöl'de inşa ettiği yenilenebilir enerji santrallerinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Çatıda yapılan en büyük güneş enerjisi projesini Çöpgaz elektrik üretim tesisini, Avrupa'nın en büyük elektrik üretim santralini resmen hizmete alıyoruz.

Adıyaman, Balıkesir, Bingöl'deki kardeşlerimize istihdam imkanı sunacak bu yatırımların ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Salgın şartlarına rağmen Türkiye'nin potansiyeline inanan yatırımcılarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye ekonomisi son 19 yılda olağanüstü bir iki dönem haricinde yüksek büyüme trendini sürekli devam ettirmiştir.



Hükümet olarak gerek ülkemizin artan enerji ihtiyacını gerekse küresel ekonomik görünümü dikkate alarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. 2017'de açıkladığımız milli enerji ve maden politikası bu süreçte bizlere ve enerji sektörümüze rehberlik ediyor. Daha çok yerli, yenilenebilir şiarıyla sürdürdüğümüz çalışmaların hedefi enerji ihtiyacımızı kaliteli ve uygun fiyatlarla karşılamaktır. hedefimiz.

2027'de güneş ve rüzgarda 10'ar bin megavatlık ek kurulu güç katkısı hedefliyoruz. Eylül ayındaki Mersin seyahatimizde Akkuyu Nükleer Güç Santralini ziyaret ederek gelinen aşamayı gördük.

4 üniteden oluşan 4800 megavat kapasiteli santralimizde çalışmalar devam ediyor. İlk ünitesini 2023'te devreye almayı planlıyoruz. Türkiye'yi nükleer enerji kullanabilen sınırlı sayıdaki ülkeler arasına dahil edeceğiz. Sokakları yakıp yıkanlar attığımız her adım gibi bunu da eleştirseler de biz nükleer enerjiyi ülkemize kazandırmakta kararlıyız.





2. HATTA 3. NÜKLEER GÜÇ SANTRALİMİZ İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLAYACAĞIZ

Akkuyu Santrali'nin ardından süratle 2. hatta 3. nükleer güç santralimiz için hazırlıklara başlayacağız.

Dünyanın 32 ülkesinde 443 nükleer güç santrali faaliyetteyken Türkiye nükleer güç santraline sahip olmasın demek ihanet değilse gaflettir. Çevre duyarlılığından ziyade başka gündemlerle hareket ettiği açıktır.



Türkiye'nin bu adımı neden 20-30 sene evvel atmadığı asıl sorudur. Bu imkana bizim bu kadar geç kavuşuyor olmamız ülkemiz adına büyük bir kayıptır.





2020'de Avrupa'da birinci dünyada dördüncü sıradayız jeotermal enerjide. Avrupa'da kurulu güçte 5. sırada yer alıyoruz. Elektrik enerjisinin yüzde 7,4'ü yerliydi. Yerli enerji kaynaklarını her geçen gün arttırıyoruz.

Rüzgar tribünleri Türkiye'nin dört bir yanını kuşatıyor. Binaların çatılarında yerli üretim güneş panelleriyle kendi üretimini üretildiği dönemi yaşıyoruz. Rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıyoruz.

Marjinal örgütleri burada da görüyoruz. En temiz enerji kaynaklarına karşı çıkmanın çevreyle ilgisi yoktur. Çevre diyerek enerji hamlemizi dinamitlemeye çalışanlara meydanı boş bırakmayacağız.

Piyonluk yapanlara rağmen kaynaklarımızı kullanmaya devam edeceğiz. Son yıllarda arama ve sondaj çalışmalarında değişikliğe gittik. Petrol ve doğal gaz aramaları kiralama ile yapılıyordu. Ülkemiz dışa bağımlıydı.







TÜRKİYE ARTIK ENERJİDE BAŞKA BİR LİGE YÜKSELMİŞTİR