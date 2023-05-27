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Başkan Erdoğan'dan enflasyonu düşürme sözü!

Başkan Erdoğan'dan enflasyonu düşürme sözü!
27.05.2023 08:49

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Son dakika haberi! 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerine artık saatler kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber ve ATV ortak yayınında gündeme ilişkin gazetecilerine sorularını yanıtladı. Emekli, memur ve çalışanlara da müjde veren Erdoğan, "Enflasyona karşı emekçilerimizi koruyacağız. Enflasyonu tek haneli rakama yine biz indireceğiz." şeklinde konuştu.

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Başkan Erdoğan, ATV-A Haber'de yayınlanan "Gündem Özel" ortak canlı yayınında Banu El ve Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Erdoğan, enflasyona değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Enflasyon da şu an düşüş eğilimine girdi ve enflasyonu tek haneli rakamlara inşallah yine biz indireceğiz. Ekonomik programımız planlı şekilde işliyor. Burada tabii bir gerçeği ifade etmem lazım. Başbakanlığım döneminde biz faizi 4,6'ya, enflasyonu da 6,2'ye indirmiş bir hükümettik. Biz bunu yaptık. Bizim deneyimimiz, tecrübemiz buna yeter. Seçimin ardından da inşallah piyasalarda rahatlamayı, ekonomide büyümeyi, yatırımlarda artışı hep birlikte göreceğiz. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Çünkü biz bunu yaşadık, biz bunu yaptık ama bunlar herhangi bir şey yapmadılar. Şimdi bay bay Kemal, bilboardlara koymuş 'Enflasyonu in-di-re-ce-ğiz.' Ya bugüne kadar senin böyle bir ne tecrüben var, ne uygulaman var, hiçbir şeyin yok."

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