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Başkan Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Faiz tek haneye indi enflasyon da düşecek

Başkan Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Faiz tek haneye indi enflasyon da düşecek
26.11.2022 19:23

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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Konya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamalarında terörle mücadeleye yönelik, "Şehitlerimizi kanı yerde kalmayacak" mesajı verirken ekonomi ile ilgili de dikkat çeken bir açıklama yaptı. Erdoğan, "En sonunda ne demiştim, tek haneliye ineceğiz. Faizde tek haneliye indik mi? İndik. Bunu neyle izah edeceksiniz? Bundan sonra bu böyle devam edecek. Merak etmeyin enflasyon da inecek. Bizim için önce faizdi, faizi tek haneye indirdik." ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iftirasına da tepki gösteren Erdoğan, "CHP Türkiye'nin içine sokulmuş Truva atıdır" dedi. İşte Erdoğan'ın açıklamaları...

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