Başkan Erdoğan'dan ekonomi açıklaması: ''Cevabımızı yeni bir ekonomik kurtuluş savaşıyla veriyoruz''

Son dakika haberleri... AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda düzenlenen 7.Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomimizi bir yandan koronavirüs salgının sıkıntılarına bir yandan da yapılan saldırılara karşı ayakta tutuyoruz. Ülkemizi kuşatmaya kalktılar istiklal ve istikbalimize canımız pahasına karşı çıkarak karşılık verdik. Ülkemizi ekonomi alanından kuşatmaya çalışanlara cevabımızı da yeni bir ekonomik kurtuluş savaşıyla veriyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan Van'da yaptığı açıklamada; "Ekonomimizi bir yandan koronavirüs salgının sıkıntılarına bir yandan da yapılan saldırılara karşı ayakta tutuyoruz. 40 milyar liralık karşılıksız nakit desteği sağladık. Görülmemiş kredi ve vergi teşviklerini devreye soktuk. İhtiyaca öre yeni teşvik paketleri hazırlayıp uygulamaya alıyoruz. Böyle dönemler aynı zamanda cesur kararlar ile çok büyük atılımların da fırsatlarıdır. Ülkemizi kuşatmaya kalktılar istiklal ve istikbalimize canımız pahasına karşı çıkarak karşılık verdik. Ülkemizi ekonomi alanından kuşatmaya çalışanlara cevabımızı da yeni bir ekonomik kurtuluş savaşıyla veriyoruz." dedi.